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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة ناعيا الراحل سمير سيف: صنع علامات لن تنسى والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت إدارة المهرجان فى بيان لها عبر "إنستجرام":"تلقت إدارة مهرجان الجونة السينمائي ببالغ الأسى خبر وفاة المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة .. صنع المخرج الكبير منذ بدايته علامات لن تنسى في تاريخ السينما".
سمير سيف
وتابع: "وتنوعت إبداعاته بين أنواع سينمائية كثيرة ما بين نوعه السينمائي المفضل سينما الحركة في أفلام مثل "دائرة الانتقام" "المشبوه" و "شمس الزناتي" و بين الكوميديا في أعمال مثل "غريب في بيتي" و الأفلام الموسيقية مثل "المتوحشة".
واختتم البيان: "أثر المخرج الراحل على أجيال سينمائية عديدة من المخرجين بأفلامه وبعمله كأستاذ بالمعهد العالي للسينما بثقافته الموسوعية وشغل لسنوات عديدة منصب رئيس المهرجان القومي للسينما".
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