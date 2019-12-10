شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الوزير ينضم لأسرة مسلسل "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان حمدي الوزير إلي أسرة مسلسل "خالد بن الوليد" الذي يتم التحضير له حالياً من قبل شركة سينرجي، حسبما أكد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع كشف فيها انضمامه للعمل.

حمدي الوزيرأكد سعادته بالعمل في المسلسل لأنه يتطرق إلي حقبة زمنية في غاية الأهمية، بالإضافة إلي أن المسلسل يسلط الضوء علي واحد من أهم القادة التاريخيين علي مستوي العالم ممن ساهموا في فتوحات عظيمة وشهد له الجميع بحكمته في القيادة.

Advertisements

هذا وقد كان المنتج تامرمرسي قد أعلن منذ فترة عن وجود تحضيرات واستعدادات خاصة لمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2020، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التي اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصرعلى تقديمه خلال السباق الرمضاني المقبل،