دونالد ترامب يواجه لائحتي إتهام .. والديموقراطيون يصفونه بإنه خطر على الأمن القومي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون اليوم الثلاثاء عن لائحتي إتهام ضد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .

و نقلا عن 3 مسؤولين مطلعين على القضية قاالت صحيفة ” واشنطن بوست ” بأن لائحتي الإتهام تتضمن قضايا سوء إستخدام السلطة وعرقلة الكونجرس .

كما أشارت شبكة ” سي إن إن ” إلى وجود تهمة ثالثة مازالت قيد المناقشة وهي عرقلة العدالة .. وأكدت الشبكة على أن لوائح الإتهام لا تزال قيد الإعداد .

ويأتي ذلك عقب إنعقاد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات يوم أمس الإثنين طرح فيها الديموقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب واصفين الرئيس الأمريكي بأنه خطر حاضر وجلي على الأمن القومي في أمريكا .

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وكانت قد أطلقت عددا من الاتهامات منذ 4 أشهر بناءا على شهادة أحد المبلغين ضد ترامب والتي أدت إلى فتح التحقيقات للتأكد من وجودها من عدمه .. وتمثلت تلك المخالفات في سعي دونالد ترامب للاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي .

كما أعلن الديموقراطيون أن هناك أدلة كثيرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة .

وعلى الجانب الآخر يغتبر الرئيس الأمريكي التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد عار وخدعة .