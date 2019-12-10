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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل ممالك النار والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
عرضت أمس الإثنين الحلقة الأخيرة من مسلسل «ممالك النار» التاريخي، من بطولة الفنان المصري خالد النبوي، والذي يحظى باهتمام وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.
وقصة مسلسل ممالك النار تروي أواخر أيام السلطان محمد الفاتح أزمة حقيقية في الدولة العثمانية بسبب التنازع على العشر بين وليده جم وبايزيد، بعد وفاة ولي عهده وابنه الأمير مصطفى عام 1474 ميلاديا.
حروب طويلة خاضها الأخوان بعد وفاة السلطان الفاتح، حيث لجأ جم إلى المماليك بعد الهزيمة من أخيه، فوجدها ولده فرصة لمهاجمة الدولة المملوكية في مصر، وأرسل بايزيد حملة عسكرية في عام 1485، هاجم من خلالها الحصون المملوكية في قيليقيا، لكن جيوش قايتباي لقنت جيوش بايزيد درسا قاسيا في معركة أدنة في 15 مارس 1486، وقتلت 40 ألف جندي، فيما سقط عدد كبير منهم في الأسر، وغنم المصريون غنائم كثيرة من الخيل والسلاح.
وتقدم شركة «جينوميديا» المنتجة للمسلسل، والتي لديها أفرع في دبي والقاهرة وتونس، المسلسل التاريخي بمواصفات عالمية، من إخراج البريطاني «بيتر ويبر».
كما يضم فريق عمل المسلسل عددا كبيرا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم «لويجي ماركيوني» الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل «جوزيبي تورناتوري» و«ريدلي سكوت».
المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا».
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