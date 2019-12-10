جينيفر لوبيز مرشحة لجائزة غولدن غلوب.. ردة فعلها صادمة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ عن سعادتها الكبيرة، بإعلان اسمها ضمن المرشحين لجوائز “غولدن غلوب” هذا العام، عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم “Hustlers”.

وبدت سعادة جينيفر لوبيز بهذه الجائزة لا توصف، إذ يأتي هذا الترشيح، بعد مرور 20 عاماً على ترشحها للجائزة كأفضل ممثلة في فيلم “سيلينا”.

جينيفر لوبيز نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام” وعبّرت عن سعادتها أمام ملايين المتابعين.

الجدير ذكره أن فيلم “Hustlers” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشاركت جنيفر لوبيز وكاردي بي في بطولة العمل وعدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهن جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وآخرين.