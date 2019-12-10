أحلام تُغني لأوّل مرّة باللهجة المصرية وتُعلن عن مفاجأة كبيرة لجمهورها

متابعة بتجــــــــــــرد: إلى جانب الحفلات التي تحييها في مختلف أنحاء الوطن العربي، تنشغل النجمة الإماراتية أحلام بالعمل على ألبومها الجديد والذي لم تحدّد بعد موعدًا نهائياً لطرحه في الأسواق.

وكشفت أحلام في لقاء خاص مع برنامج “هلا إف أم عمان” على هامش حفلتيها بدار الأوبرا السلطانية في مسقط عن مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي، تتمثل بغنائها لأوّل المرّة باللهجة المصرية. وأضافت أحلام أنها بصدد التحضير لميني ألبوم باللهجة المصرية.

على صعيد آخر، تحصد أحلام في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في الخليج.

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أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وتحصد منذ طرحها ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أستغني”: