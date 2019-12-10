لين الحايك تحتفل بميلادها الـ16.. شاهدوا كم تغيرت – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة برنامج المواهب The Voice Kids اللبنانية لين الحايك، على حسابها على “إنستجرام”، صورة جديدة لها حازت إعجاب أكثر من 25 ألف متابع في مدة قصيرة.

وظهرت فيها وهي تقف أمام قالب حلوى معلنة بذلك بلوغها عامها الـ16. وتعليقاً كتبت: “أيتها الـ16 من الأفضل أن تكوني جيدة”.

وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات التي ركز معظمها على التغير الكبير في شكل الفنانة مشيرين إلى أنها تخطت مرحلة الطفولة وأصبحت شابة جميلة ومتمنين لها حياة سعيدة.

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وكانت لين أشارت في مقابلة أجرتها معها “لها” في وقت سابق إلى أن الشهرة لم تحرمها من طفولتها.

وقالت: “عشت طفولتي واستمتعت بهالكن الفن استحوذ على الجزء الأكبر من وقتيوهذا حرمني من الخروج مع أصدقائي”، مضيفة أن ذلك لم يؤثر على دراستها في المقابل.