فجر السعيد تشن هجوماً جديداً على أصالة… ما قصة “التجنيس العشوائي”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوماً جديداً على الفنانة السورية أصالة. وجاء هذا أثناء تعليقها على فوز منتخب البحرين بكأس الخليج لكرة القدم في مباراة جمعته والمنتخب السعودي. ونشرت على حسابها على “تويتر” مجموعة تغريدات ساخرة كتبت فيها: “أصالة باركت للبحرين وإلا نست إنها بحرينية”. وأضافت: “دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب. التجنيس العشوائي”. وتابعت: “اللي يمون علىأصالة يقولها لحقي روحك ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لا يسحبون الجنسية”. ويشار إلى أن عدداً من الحسابات الناشطة على “إنستجرام” تناقلت فيديو أظهر لحظة خروج الإعلامية من المستشفى بعد بقائها فيه للعلاج لمدة طويلة.

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