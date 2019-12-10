في صورة قديمة جداً.. شاهدوا كيف كان لطفي لبيب في مراهقته

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جداً جمعت عدداً من الفنانين المصريين الكبار.

وظهر فيها كل من جلال الشرقاوي ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوي وسامي فهمي ولطفي لبيب. ولفت الأخير الأنظار بشكله حيث بدا أصغر سناً من الجميع.

وركزت على ذلك الكثير من تعليقات المتابعين على بعض الحسابات التي أعادت نشر الصورة حيث رأى هؤلاء أن ملامحه في زمن التقاطها تختلف تماماً عن تلك التي يتسم بها حالياً.

ويشار إلى أن لبيب أثار ضجة في وقت سابق عندما شوهد على هامش حفل مهرجان اليوم الدولي الذي أقيم منذ أشهر قليلة في الأوبرا في القاهرة حيث بدا غاضباً وهو يقف منتظراً أمام باب المصعد فيما بدت عليه علامات المرض والتعب.