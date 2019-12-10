رغم قضائها العقوبة.. تطور جديد في قضية “كمين الهرم” لميريهان حسين

متابعة بتجــــــــــرد: طعن المحامي عاصم قنديل دفاع الفنانة ميريهان حسين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كمين الهرم”، على الحكم الصادر بحبسها لمدة أسبوعين من محكمة جنح مستأنف الهرم بعد اتهامها بالاعتداء على موظف عام بالسب والضرب.

وقال “قنديل” في تصريحات صحافية، إن من حق موكلته الطعن على الحكم الصادر ضدها رغم تنفيذها مدة العقوبة، وهو حق أدبي، فضلًا عن أنه إذا قضت محكمة النقض لصالح موكلته بالبراءة، سيكون من حقها محو الحكم من صحيفة حالتها الجنائية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة ميريهان حسين، على حكم حبسها عامين ونصف العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين الهرم” شكلًا، وفي الموضوع بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين عن التهمة الأولى والثانية وبرأتها من التهمة الثالثة.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها “رفيقة. ب” بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام.