بارتوميو يفتح أبواب برشلونة أمام جوارديولا

فتح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الباب أمام عودة بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى جوارديولا تدريب الفريق الكتالوني في الفترة بين عامي 2008 و2012، ونجح في قيادته للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، وكذلك الدوري الإسباني في 3 مناسبات، قبل الرحيل عن صفوفه.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية تعليقا على إمكانية عودة جوارديولا في الفترة المقبلة: "الأمر لا يتعلق بي".

وأوضح: "جوارديولا هو من قرر الرحيل، ولكن أبواب برشلونة مفتوحة له بشكل دائم".

ورحل المدرب الإسباني عن تدريب برشلونة في 2012، ليتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني بين 2013 و2016، قبل الانتقال إلى تدريب مانشستر سيتي حتى الآن.

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وتربط العديد من التقارير جوارديولا بالعودة لتدريب الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عدم رضا الجماهير عن المستويات التي يقدمها مواطنه إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي للفريق.

من ناحية أخرى، رفض رئيس برشلونة فكرة رحيل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة المشاركات التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وشارك فيدال في 15 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، بينما نجح في صناعة هدف آخر.

كما رفض بارتوميو الحديث عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في الفترة المقبلة، رغم عدم إبداء إعجابه بالمستويات التي يقدمها.

وكان العديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع مارتينيز في الصيف المقبل، في ظل رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة الأوروجواياني لويس سواريز.

وأوضح بارتوميو أنه معجب بمارتينيز شأنه شأن لاعبي "النيراتزوري" الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي.