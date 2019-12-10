- 1/2
- 2/2
علي سهيلالثلاثاء 2019/12/10 11:57 ص بتوقيت أبوظبي
محرك البحث جوجل يحتفي بعفيفة إسكندر
يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر المعروفة بلقب "شحرورة العراق".
ولدت عفيفة إسكندر في سوريا من أب عراقي وأم مسيحية، وبدأت الغناء وهي بعمر الـ5 وأحيت أولى حفلاتها عام 1935 في بغداد.
تزوجت وهي في سن الـ12 من رجل عراقي أرمني يدعى "إسكندر اصطفيان" وهو عازف وفنان كان عمره يتجاوز الـ50 عاما، ومنه أخذت لقب إسكندر.
سافرت عفيفة إلى مصر في عام 1938، وعملت مع العديد من الفرق المصرية الغنائية والاستعراضية، مثل فرقة تحية كاريوكا وبديعة مصابني، وشاركت في التمثيل مع مشاهير كبار كالفنان محمد عبدالوهاب والفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم سعيد".
وقدمت إسكندر، خلال مشوارها الفني، العديد من الأعمال التي تخطت 1500 أغنية، وتعاملت مع الملحن الكبير أحمد الخليل، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها: "يا عاقد الحاجبين"، و"يا سكري يا عسلي"، و"غبت عني فما الخبر".
توفيت عفيفة إسكندر في 22 أكتوبر عام 2012 عن عمر ناهز 91 سنة في بغداد بعد صراع طويل مع المرض ألزمها الفراش وفرض عليها العزلة لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.