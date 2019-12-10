جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر المعروفة بلقب "شحرورة العراق".

ولدت عفيفة إسكندر في سوريا من أب عراقي وأم مسيحية، وبدأت الغناء وهي بعمر الـ5 وأحيت أولى حفلاتها عام 1935 في بغداد.

تزوجت وهي في سن الـ12 من رجل عراقي أرمني يدعى "إسكندر اصطفيان" وهو عازف وفنان كان عمره يتجاوز الـ50 عاما، ومنه أخذت لقب إسكندر.

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سافرت عفيفة إلى مصر في عام 1938، وعملت مع العديد من الفرق المصرية الغنائية والاستعراضية، مثل فرقة تحية كاريوكا وبديعة مصابني، وشاركت في التمثيل مع مشاهير كبار كالفنان محمد عبدالوهاب والفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم سعيد".

وقدمت إسكندر، خلال مشوارها الفني، العديد من الأعمال التي تخطت 1500 أغنية، وتعاملت مع الملحن الكبير أحمد الخليل، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها: "يا عاقد الحاجبين"، و"يا سكري يا عسلي"، و"غبت عني فما الخبر".

توفيت عفيفة إسكندر في 22 أكتوبر عام 2012 عن عمر ناهز 91 سنة في بغداد بعد صراع طويل مع المرض ألزمها الفراش وفرض عليها العزلة لسنوات.