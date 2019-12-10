أحمد السقا ومنى زكي يعودان للمسرح بعد 16 عامًا..ما علاقة أحمد زكي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد النجم المصري أحمد السقا والنجمة منى زكي، للعودة مجددًا إلى المسرح، بعد غياب استمر 16 عامًا، وذلك بعرض مسرحي يحمل اسم "زوجة رجل مهم جدًا".

وقال مخرج العرض وهو الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، إنه عرض سيناريو المسرحية على أحمد السقا، وهي مأخوذة عن نص عالمي، مضيفًا أن البطلة أمام السقا ستكون الفنانة منى زكي.

وأوضح أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنه قرر استثمار النجاح من خلال تجربته الإخراجية "لوكاندة الأوباش" والتي قام ببطولتها المصري حسن الرداد واللبنانية مايا دياب، وعُرضت مؤخرًا في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، منوهًا إلى أنّ الفكرة جاءت من خلال العروض المسرحية بمهرجان "زكي طليمات" بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

وأشار زكي إلى أن مهرجان "زكي طليمات" يقدم طلاب المعهد من خلاله عروضًا مسرحية يتم تمصيرها من أعمال أجنبية، وينافسون بها على جوائز المهرجان إضافة إلى مشاريع تخرجهم، لافتًا إلى أن نص مسرحيته الجديدة ستختلف بتقديمها عن نص عالمي لممثلين محترفين.

وأضاف أشرف زكي، أن أحمد السقا وافق على تقديم العرض وسيكون رومانسي كوميدي خفيف، منوهًا أنه يفاضل بين اسمين للعرض هما: "زوجة رجل مهم أوي" أو "زوجة رجل مهم جدًا"، منوهًا أن الأحداث ستدور حول مجموعة من الزوجات واللاتي يُنفذن مقالب كوميدية في أزواجهن للحصول على حقوقهنّ.

Advertisements

وأوضح أن التحضيرات والبروفات النهائية ستبدأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات لعرضه ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وسيتم تحديد هذا خلال اليومين المقبلين.

وعن ربط اسم عرضه باسم فيلم سينمائي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي وهو "زوجة رجل مهم"، قال إنّ العرض مختلف عن الفيلم تمامًا، مبينًا: "ستبدأ قصة العرض بأزواج مهمين يحدث عليهم تآمر من زوجاتهم في إطار كوميدي"، مطالبًا الجمهور بعدم الربط إلا بعد مشاهدة العرض أولًا.

ويأتي تعاون أحمد السقا ومنى زكي، بعد غياب 16 عامًا عن المسرح إذْ شاركا سويًا في عرض مسرحية "كدة أوكية" برفقة هاني رمزي وياسمين عبد العزيز وشريف منير.

وشكّل أحمد السقا ومنى زكي ثنائيًا فنيًا من أنجح الثنائيات على الساحة، حيث قدما معًا العديد من الأفلام الناجحة منها: "صعيدى في الجامعة الأمريكية، أفريكانو، مافيا، أيام السادات، عن العشق والهوى، تيمور وشفيقة، من 30 سنة"، ويصوران حاليًا فيلم سينمائي جديد بعنوان "العنكبوت".