إعدام طومان باي المشهد الذي أحزن الجمهور.. "إني راحل ومصر باقية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الحلقة الأخيرة من المسلسل التاريخي "ممالك النار" حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها يوم أمس الأثنين، فيما كان لمشهد إعدام السلطان طومان باي والذي جسد شخصيته الفنان المصري خالد النبوي، النصيب الأكبر من التعليقات كما كان متوقعًا.

بدأت الحلقة التي أثارت حزن العديد من المشاهدين بمقتل شقيقة طومان باي، "مريم" والتي تجسد شخصيتها الفنانة السورية ديمة قندلفت مع ابنها بسبب قصف مدفعي من جيش السلطان سليم الأول.

بعدها يتلقى طومان باي رسالة من سليم الأول "الفنان السوري محمود نصر" يطالبه بتسليم نفسه وإلا يبدأ بقتل الرهائن واحد تلو الآخر، ليقرر طومان التضحية بنفسه والاستسلام للسلطان سليم الأول.

وبالرغم من محاولة سليم الأول التفاوض معه بالرضوخ له مقابل حياته إلا أنه يرفض ليصدر السلطان العثماني قراره بإعدام طومان باي بعد يومين.

وعند لحظة الإعدام يتجمع العديد من مؤيدي طومان للهتاف باسمه، ثم يقوم هو بقراءة الفاتحة 3 مرات ويردد مؤيدوه القراءة بعده.

وقبل أن تحين اللحظة الحاسمة بإنهاء حياته، يوجه طومان كلمة للمماليك ولأهل مصر قائلًا: "اني راحل ومصر باقية"، وهي الجملة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للحزن الشديد على إعدام طومان باي.

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وتسبب المسلسل والمشهد الأخير منه بقيام عدد من رواد الإنترنت بإجراء بحث على شخصية طومان باي ومعرفة تفاصيل حياته مما جعل اسم السلطان طومان باي يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على غوغل.

يُشار إلى أن مسلسل "ممالك النار" والذي يتحدث عن فترة السلطان سليم الأول وحصوله على العرش، ثم انهائه فترة حكم المماليك لمصر بعد قتله للسلطان طومان باي الذي حكم لمدة قصيرة وصلت إلى 3 أشهر فقط بعد مقتل عمه السلطان قنصوة الغويري، وإعدامه على باب زويلة مع إبقاء جثته لمدة 3 أيام.

وشارك في العمل التاريخي الذي كلف إنتاجه 40 مليون دولار عدد من النجوم أبرزهم رشيد عساف، محمود نصر، خالد النبوي، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، ديمة قندلفت وآخرون.

كما تألقت الفنانة السورية القديرة منى واصف في العمل المكون من 14 حلقة، بالرغم من تقديمها مشهدين فقط.