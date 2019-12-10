زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان.. ثمّ تتراجع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حالة الجدل التي بدأتها خلال الساعات الماضية، إذْ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع إلى جانب سيارتها الفارهة، والتي بسببها لاحقتها العديد من الانتقادات.

واجتهد بعض المتابعين في تحديد سعر السيارة، وأنها تتخطى الميلون جنيه، فيما تم تصعيد الأمر من جانب البعض متهمين إياها باستعراض ممتلكاتها أمام الجميع على غرار الفنان المصري محمد رمضان، وقال آخرون إنها تسعى للشهرة بتعمّدها فعل أيّ شيء.

واستفزت هذه التأويلات ندى الكامل، وبدأت في الرد على المنتقدين، وكانت تعليقاتها في سياق الدفاع عن نفسها بأنها لا تقصد استعراض ممتلكاتها أو استفزاز الجمهور، إلا أن تعليقًا كتبته خلال ردها على أحد المتابعين زاد من حدة الانتقادات ضدها، إذْ استخدمت لقب "نمبر وان" الذي يتغنى به محمد رمضان ووضعته واستخدمته بطريقة مسيئة.

وقالت ندى الكامل "زعلانة جدًا جدًا لإني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي، آه بّين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار إنك (نمبر زفت وان)".

واستطردت زوجة أحمد الفيشاوي قائلة: "حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل أي حاجة عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزة تكون كده بأي طريقة وده خطر جدًا".

واستدعى هذا التعليق تدخّل العديد من محبي الفنان المصري محمد رمضان، متهمين إياها بأنها قصدت الإساءة إليه ويجب أن تعتذر، وهو ما اضطرها لحذف التعليق الذي تركته في معرض ردودها على أحد المتابعين.

ولم يلق ما أقدمت عليه ندى الكامل من حذف التعليق رضا البعض، ما دفعها لكتابة منشور جديد أظهرت فيه تراجعها عن إساءتها للفنان محمد رمضان، بعد الضجة التي أثارتها بسبب تعليقها دون مبرر.

Advertisements

وكتبت ندى الكامل قائلة: "محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمة جبارة وموهبة متفردة ورجل عصامي على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق وهو صديق لـ زوجي وشخصية متواضعة وأنا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه أي كلام مباشر أو غير مباشر للأسطورة لإن اللي بيكتب مش أنا".

وأردفت زوجة "الفيشاوي" قائلة: "مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم برجاء تحري الدقة قبل كتابة أي article واتأكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان فيه impersonaters كتير وفيه كذا أكاونت fake باسمي ده راجل ربنا إدالوا حُب للعربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة وأنا مقدرش أسقط على محمد لإني عندي نفس الشغف ده إزاي أهاجمه؟".

وأثارتْ ندى الكامل، مؤخرًا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها لمتابعيها عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو جديدًا لها وهي ترقص في الشارع، إذْ ظهرت وهي تخرج من سيارتها وترقص على أنغام أغنية "جابو سيرته" للمطربة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لها.

وتفاعل المتابعون مع المقطع ووجّهوا الانتقادات لزوجة أحمد الفيشاوي، حتى إن البعض لاحق الفنان المصري بالعديد من الشتائم، كونها خرجت عن المألوف هذه المرة. فيما ربط البعض بين كونها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وعدم مراعاتها للأحزان التي ما تزال موجودة بسبب فراق الفنان فاروق الفيشاوي، في ظلّ ظهور سمية الألفي وابنه عمر في لقاء تلفزيوني مؤخرًا، وبدا عليهما الكثير من الحزن.

واحتفل أحمد الفيشاوي بزواجه للمرة السادسة من ندى الكامل، في سبتمبر من العام الماضي، حيث اقتصر الحفل على عدد من الأصدقاء فقط، وكان قد عقد قرانه قبلها بفترة قصيرة، لكنه لم يعقد حفل زفاف وقتها.