أوكا يوجه رسالة رومانسية لمي كساب لمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - لايف ستايل
وجه مطرب المهرجانات الشعبية أوكا رسالة رومانسية لزوجته الفنانة مي كساب، بمناسبة عيد ميلادها .
وشارك "أوكا" صورة لزوجته وعلق عليها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبه يا ام فريده وداليدا ونوح، وربنا يخليكي لينا، علشان انتي السبب في كل حاجه حلوه احنا فيها"، واللافت أن أوكا فضل أن يغلق التعليقات واكتفى بتهنئته الشخصية لها فقط.
من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال مي كساب الفنية فيلم "الطيب والشرس واللعوب" ويتضمن قصة مختلفة وأحداثًا ومشوقة فى إطار كوميدى اجتماعى.
تدور قصة الفيلم حول 3 فنانون اعتزلوا الفن، وفجأة قرروا العودة إليه بعد سنوات بفيلم جديد، وتدور أحداثه بشكل كوميدي، ويشارك "مي" البطولة كل من أحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وشادى ألفونس، وهو من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.
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