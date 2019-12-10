شقيق وليد منصور يتسلم جائزة "نجم العرب" نيابةً عنه

لم يستطع المنتج السينمائي ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، حضور مهرجان “نجم العرب”، لتسلم جائزة أفضل منتج سينمائي في 2019، وذهب بدلًا منه شقيقه محمد منصور لتسلم الجائزة، التي حصل عليها بعد إنتاجه فيلم “كازابلانكا” الذي لعب بطولته النجم أمير كرارة.

ويأتي تغيب وليد عن حفل توزيع الجوائز، لأن النيابة ما زالت متحفظة عليه، بعد أزمة حكم حبسه الصادر ضده على ذمة قضية تعديه على ضابط حراسات خاصة، خلال حفل جامعة الأهرام الكندية في العام 2016، كما أن هناك محاولات مع الضابط أسامة رجب المعتدى عليه، للتنازل والتصالح وإنهاء القضية وعقب تدخل عدد كبير من الوسطاء والمقربين من منظم الحفلات أبرزهم الفنان تامر حسني، والمطرب محمد حماقي، لإقناع الضابط بالصلح، خاصةً بعد تحريك المنتج لاستشكال قانوني على الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية.

ويحاول وليد منصور إيهام الجمهور، بأنه يعيش حياته بشكل طبيعي ولا يوجد لديه أي مشاكل، حيث نشر صورًا له مع عائلته من إحدى المناطق الساحلية وعلق عليها قائلًا: ”عائلتي الصغيرة”، ونشر تدوينة أخرى اليوم، ووجّه وليد منصور بعد استلام الجائزة الشكر لفريق عمل فيلمه الأخير، ونشر فيديو أثناء تسلم شقيقة للجائزة، حيث قال: “شكرًا على التكريم المحترم، أشكر النجم الكبير أمير كرارة والنجمة غادة عادل والنجم عمرو عبدالجليل والنجم إياد نصار والنجم محمود البزاوي والنجم أحمد داش والمؤلف هشام سالم ومهندس الديكور أحمد فايز، مدير التصوير الرائع حسين عسر، المخرج المبدع بيتر ميمي”.

واستطرد: “كل فريق الإنتاج الجامد عادل سالم وفتحي إسماعيل ورماني. وأيمن فكرى وهشام منصور وإش إش وتليمة وأحمد شوقي وسيد نديم ومحمود وكل فرد تعب في العمل ده بجد”.

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أخيرًا “سينرجي” تامر مرسي و”الطاهر برودكشن” المشاركة في الإنتاج ودورهم في الفيلم”.

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