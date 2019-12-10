ريم البارودي تشكر مهرجان السينما للجميع على تكريمها

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ريم البارودي، في الصور بإطلالة براقة، حيث ارتدت فستان أسود، وكان ذلك خلال تكريمها بمهرجان السينما للجميع، من دار الأوبرا المصرية .

وشكرت ريم البارودي، القائمين على المهرجان، من خلال تعليقها على الصورة: "شكرا على التقدير والتكريم ضمن مجموعة من النجوم الشباب المتميزين من مهرجان سينما للجميع في نسخته الأولى بدار الأوبرا المصرية" .

مهرجان السينما للجميع، أول مهرجان مصري يحتفل بصناع الأفلام العرب من السينما المستقلة، ويقام كل عام فى شهر ديسمبر، وهو من تنظيم شركة "ميرج"، ويعد هو أول مهرجان عربى عبر الانترنت "أون لاين".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ريم البارودي تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده

البارودي تُعلّق على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب الجديدة