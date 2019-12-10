شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تسترجع ذكريات أول عمل سينمائي لها مع المخرج الراحل سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة شريهان، المخرج الراحل سمير سيف، الذى توفى أمس الاثنين، بعد صراع قصير مع المرض، مسترجعه ذكريات تصوير أول عمل سينمائي لها من إخراجه .

وغردت شريهان، قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة مصرية عظيمة؛ إبداع فن وعي ثقافة؛ خُلق وأخلاق، إبداع إنساني وفني لن ولم يتكرر ولا يعوض ولكنه تاريخ مصري لن يموت، كان لي شرف العمل والتعامل معه في أول عمل سينمائي لي قطة على نار البقاء لله في المخرج المصري الكبير".



شريهان

وتُشيع أسرة المخرج الكبير الراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصرالجديدة، اليوم الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا، وتتلقى أسرة الراحل العزاء فى فقيدهم غدا الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى الـ 6 مساء.