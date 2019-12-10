شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة ناعية المخرج سمير سيف: "كان مخرج مختلف ومتميز وفاكره كل أفلامه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حلا شيحة، على تقديم التعازى فى وفاة المخرج سمير سيف، الذى توفى أمس الإثنين، بعد صراع قصير مع المرض.

ونشرت شيحة صورة للمخرج الراحل عبر حسابها بانستجرام وكتبت "افلامه من اكتر الأفلام اللي حبتها وفضلت فكراها زي غريب في بيتي والهلفوت والنمر والأنثى وكل افلامه تقريبًا كان مخرج مختلف ومتميز سمير سيف".

وتُشيع أسرة المخرج الكبير الراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا، وتتلقى أسرة الراحل العزاء فى فقيدهم غدا الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى الـ 6 مساء.

وتخوض شيحة حالياً تجربة سينمائية جديد مع الفنان تامر حسني، في فيلم "مش أنا" ومن المقرر تصوير أولى مشاهده المسلسل خلال الشهر الحالى وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.