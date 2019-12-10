شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى كومبارس فى الحلقة الأولى من "الست أمينة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "الست أمينة"، شخصية مدرسة غيرمتزنة وغيرمسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهرفي الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.

وبدأت ماجدة زكى تصوير مشاهدها أمس الأحد، فى الديكور الخاص بالعمل، والتي جمعت بينها وبين الفنان خالد زكى وإسلام جمال، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "الست أمينة"، بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

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يذكرأن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى .