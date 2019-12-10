شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مجدى كامل يستعيد ذكرياته مع الزعيم بمشهد من فيلم التجربة الدنماركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان مجدي كامل، ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، بنشر مشهد من فيلمهما التجربة الدنماركية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليشارك جمهوره بعض الذكريات في فيلمه الذي جسد فيه دور نجل الزعيم.

وحرص كامل على نشر بعض الغموض على مشهده وكتب "صباح الفل، الزعيم عادل امام، انا بحب الفيلم ده، يا تري اسمه ايه؟، الحمد لله يا رب توفيقك"، وسرعان ما تفاعل جمهوره على المنشور بالإجابة باسم الفيلم، وكتب أحدهم "التجربة الدنماركية من أحلي الأفلام"، وآخر كتب "التجربة الدنماركية فيلم حلو اوي بجد".

ويشارك كامل حالياً، في مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والمخرج تامر كرم، وعدد كبير من النجوم على رأسهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور.