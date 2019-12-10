شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف من كنيسة العذراء مريم الساعة 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُشيع أسرة المخرج الكبير الراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا، وتتلقى أسرة الراحل العزاء فى فقيدهم غدا الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى الـ 6 مساء.

توفى المخرج الدكتور سمير سيف، أمس الاثنين، داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع قصير مع المرض.

سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من، أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.