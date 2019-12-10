شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسني يحتفل مع فريق عمله بعد دخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم تامر حسني، بدخوله موسوعة جينيس مع فريق عمله، بطريقته الخاصة، حيث شارك فريق عمله الرقص على أغنية الفنان الشعبى الراحل شكوكو "من ناحية قلبى".

ونشر تامر حسنى، فيديو للحظة استقبال فريق عمله له، عبر حسابه بموقع :"أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :" أول لحظة مؤثرة بينى وبين فريق عملى بعد دخولى جينيس ريكورد".

يذكر أن، تامر حسني، حصل على شهادة من جينيس ريكورد بعد حصوله على أكثر عدد مشاركات من جمهوره على لوحة إعلانات، خلال حفله الأخير فى أبو ظبي.

Advertisements

وحرصت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على تهنئته بانضمامه للموسوعة وتحطيم الرقم القياسي الخاص بـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، في المنافسة التي استمرت لمدة 6 أيام داخل مول دبي مارينا في دولة الإمارات العربية.