شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسني يحتفل مع فريق عمله بعد دخوله موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر
ونشر تامر حسنى، فيديو للحظة استقبال فريق عمله له، عبر حسابه بموقع :"أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :" أول لحظة مؤثرة بينى وبين فريق عملى بعد دخولى جينيس ريكورد".
يذكر أن، تامر حسني، حصل على شهادة من جينيس ريكورد بعد حصوله على أكثر عدد مشاركات من جمهوره على لوحة إعلانات، خلال حفله الأخير فى أبو ظبي.
وحرصت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على تهنئته بانضمامه للموسوعة وتحطيم الرقم القياسي الخاص بـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، في المنافسة التي استمرت لمدة 6 أيام داخل مول دبي مارينا في دولة الإمارات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تامر حسني يحتفل مع فريق عمله بعد دخوله موسوعة جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.