شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن سمير سيف بعد رحيله: "أفضالك كثيرة وأول من وثق فيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الهام شاهين، المخرج الكبير سمير سيف الذى غيبه الموت مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ 72 عام، إثر أزمة قلبية مفاجأة.

واستعادت إلهام عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، ذكرياتها مع المخرج الراحل، مؤكدة أنه أول من وثق بها و أسند إليها دور مهم فى بداية حياتها بفيلم "الهلفوت"، وكتبت معلقة علي صورته : "رحمة الله على أستاذى و صديقى الشخصيه العظيمه المحترمه .. أفضالك كثيرة و أول من وثق فيا و منحنى بطوله كبيرة فى بداية حياتى الفنيه فى فيلم الهلفوت . لن أنساك أبدا .. و ربنا يجعل مثواك الجنه يا فنان يا جميل يا صاحب الخلق الراقى".

يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

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كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.