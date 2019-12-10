شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة: مسلسل "الضاهر" يقدمنى بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة رغدة عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على مسلسل "الضاهر" الذى انطلق عرضه مؤخراً على قناة الحياة بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وتشارك فى بطولته إلى جانب النجم محمد فؤاد ومن إخراج ياسر زايد .

رغدة قالت لـ"الخليج 365" أنها لأول مرة تجسد شخصية تميل إلى النمط الشعبى فى مسلسل "الضاهر" مشيرة أنها طول الوقت تحرص على تقديم شخصيات مختلفة ولن تحب التكرار حتى لا يمل الجمهور، لافتة أنها تظهر ضمن أحداث العمل بشخصية أزهار جارة العقيد إبراهيم حسونة الذى يجسد شخصيته الفنان محمد فؤاد .

مسلسل "الضاهر" من بطولة الفنانة رغدة ومحمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدورأحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثيرمن المواقف خلال أحداث العمل.