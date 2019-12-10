ساندي تهاجم كارمن سليمان وتتهمها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هاجمت الفنانة ساندي، زميلتها الفنانة كارمن سليمان، بعد تعديها على حقوق الملكية الفكرية على حد قولها.

وكتبت ساندي، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات.. وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة، وبعتبر ده تعدي على حقوقي الفكرية".

وأضافت: "ما يصحش أتعب وأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة، ويجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد أنها اتنست وأنا في الأصل صاحبة العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ، شكرًا صديقتي الغالية".

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وكانت كارمن سليمان، طرحت بوستر أغنيتها الجديدة "بص قدامك"، عبر حسابها على"إنستجرام"، واستخدمت كارمن لوجو العين، وهو نفس اللوجو التي استخدمته ساندي في حملتها الدعائية.

ومن المقرر أن تظهر كارمن في أغنيتها الجديدة، المقرر إطلاقها 12 ديسمبر الجاري في ثوب "كيلوباترا".