عن أزمات المراهقة وهنادي مهنا بـ"الحجاب".. معلومات عن "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف المنتج أحمد السبكي عن بوسترات فيلم "بنات ثانوي"، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الأسبوع الأول من يناير.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن فيلم "بنات ثانوي":

- الفيلم تدور أحداثه حول مرحلة المراهقة، حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق.

- خلال سياق الفيلم، تدرس الفنانة جميلة عوض فى مدرسة حكومية بالصف الثانى الثانوى وتتعرض للكثير من المواقف.

وتظهر هنادي مهنا خلال أحداث الفيلم بالحجاب.

الفيلم تم تصويره على مدار 6 أسابيع داخل إحدى المدارس، وديكور لشقق الأبطال، وبعض المشاهد الخارجية في شوارع مصر الجديدة، وكافيهات في السادس من أكتوبر.

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- الفيلم بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، منهم جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

- يعرض الفيلم في 7 يناير بجميع دور العرض.

- الفيلم هو الأول في مسيرة هنادي مهنا، التي شاركت العام الماضي في مسلسلات "حكايتي، بركة، زلزال" وتعاقدت مؤخرا على مسلسلي "بيضة دهب، وملاك"، وكان لها فيلم "الجبابرة" مع عمر متولي، لكن لم يتم الانتهاء منه.

- هو الفيلم الثاني الذي سيعرض لهدي المفتي، بعد فيلم "رأس السنة"، الذي عرض في ختام مهرجان مراكش ، والمقرر عرضه جماهيريا في دور العرض يوم 25 ديسمبر القادم، كما انتهت هدى مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، والذي لم يعرض بعد.

- بدأ تصوير الفيلم في 11 نوفمبر الماضي، بمنطقة مصر الجديدة.

- الفيلم أول فيلم للمخرج محمود كامل منذ 2015، بعد أن قدم آخر أفلامه "خارج الخدمة" لأحمد الفيشاوي وشيرين رضا، بينما مؤخرًا مسلسلي "زودياك" و"السهام المارقة".

- الفيلم أول تجربة سينمائية للمؤلف أيمن سلامة، بعد 19 عمل درامي، كان آخرها مسلسل "ولد الغلابة".