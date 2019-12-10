"والديّ مُنفصلان..وكان نفسى يبقى عندي اخوات".. أبرز تصريحات إنجي المقدم في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة إنجي المقدم، مساء أمس الاثنين، ضيفة على برنامج"واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على شاشة"النهار"، وتحدثت فيه عن تفاصيل شخصية، وانفصال والدها عن والدتها، وفشلها بالجامعة الأمريكية.

ونرصد لكم أبرز ما قالته إنجي المقدم بالحلقة، في التقرير التالي:

- "كان نفسى أبقى مرشدة سياحية، لإنى بحب هذه المهنة جدًا، وكمان بحب السياحة والسفر" .

- "دخلت الجامعة الأمريكية قسم آثار، ولقيت الموضوع صعب جدًا، وفشلت في أول اختبار، فقررت الابتعاد".

- "والدي انفصلا وأنا في سن المراهقة، ووالدتى رفضت الزواج من أجلي".

- "أنا بنت وحيدة.. وتأثرت كثيرًا بانفصال والدى عن والدتى وأنا عندى ١٤ سنة".

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- " كان والدي متحضران جداً في الطلاق، وكانا يتحدثان عما يهمني".

- "والدي تزوج بأخرى.. لكن والدتي رفضت الزواج للتفرغ لتربيتي، وكان نفسى يبقى عندى اخوات".

-"دور صفية في مسلسل ولد الغلابة، كان من أصعب الأدوار التي قمت بها".

- "اللكنة الصعيدية، كانت بالنسبة لي صعبة جداً، وصعوبتها في حدة شخصية صفية التى تمثل المرأة الصعيدية القوية".