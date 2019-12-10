تراند اليوم : فنانة: هند رستم رشحتني لأداء أدوار الإغراء و رفضت لأنني لا يمكن أن أقوم بتلك الأفعال

أدلت فنانة مصرية شهيرة بتصريحات نارية بشأن الفنانة هند رستم ، ودورها في حياتها.
واستدركت: بالمناسبة هند رستم هي من قالت هذا الكلام وليس أنا.
وقالت الفنانة فريدة سيف النصر في تصريحات تلفزيونية مصرية إن هند رستم رشحتها لكي تكون خليتها في أدوار الإغراء بالسينما المصرية ، لكنها رفضت هذا الترشيح .
وأضافت: لم أقم بدور فيه قبلات أو أداء على السراير ، لا يمكن أن أظهر بهذا الشكل أمام الجمهور.
وتابعت: لم أعتبر نفسي جميلة يوما ، حتى في عز شهرتي لم يتم معاكستي بشكل غير لائق .
واستدركت: بالمناسبة هند رستم هي من قالت هذا الكلام وليس أنا.