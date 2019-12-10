تراند اليوم : فنانة: هند رستم رشحتني لأداء أدوار الإغراء و رفضت لأنني لا يمكن أن أقوم بتلك الأفعال

أدلت فنانة مصرية شهيرة بتصريحات نارية بشأن الفنانة هند رستم ، ودورها في حياتها.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر في تصريحات تلفزيونية مصرية إن هند رستم رشحتها لكي تكون خليتها في أدوار الإغراء بالسينما المصرية ، لكنها رفضت هذا الترشيح .

وأضافت: لم أقم بدور فيه قبلات أو أداء على السراير ، لا يمكن أن أظهر بهذا الشكل أمام الجمهور.

وتابعت: لم أعتبر نفسي جميلة يوما ، حتى في عز شهرتي لم يتم معاكستي بشكل غير لائق .

واستدركت: بالمناسبة هند رستم هي من قالت هذا الكلام وليس أنا.

