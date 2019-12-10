تراند اليوم : زوجة الفيشاوي تحرجه بقوة .. سبت صديقه محمد رمضان بلفظ خارج ثم تبرأت بطريقة كوميدية

واصلت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي - تصرفاتها المثيرة للجدل وذلك بعد ساعات من نشرها مقطعا فيديو لسيارتها الفارهة ما أثار موجة من الهجوم عليها .

وحاولت "ندى" التبرؤ من تهمة "الاستعراض" التي لاحقت بها جمهورها ، فكتبت في تعليق على أحد متابعيها: زعلانة جدًا لأني ضد فكرة الاستعراض وتفضل تتمادى ما الحكاية بتبقى مرض زي ما بيحصل مع فنانين كتير الأيام دي ، أه بين حاجتك واتبسط بس مش لازم تقرف الناس إنك نمبر زفت وان .

وربط كثير من الجمهور بين ما تقوله ندى الكامل ، وبين محمد رمضان الذي طالما يصف نفسه بأنه "نمبر وان".

وحاولت ندى التبرؤ من سبها لـ"رمضان" بطريقة بدت للكثيرين كوميدية ، إذ قامت بتغيير صورة حسابها الشخصية ، زاعمة أن الهجوم حدث من حساب آخر لا يخصها.

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وقالت في منشور جديد عبر حسابها بـ"فيسبوك" : محمد رمضان راجل مكافح ذو عزيمة جبارة .. موهبة متفردة وراجل عصامي .. على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق .. وهو صديق لزوجي وشخصية متواضعة وأنا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه كلام مباشر أو غير مباشر للأسطورة لأن مش أنا اللي بكتب.

وأضافت: مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم .. برجاء تحري

الدقة قبل كتابة أي Articles واتأكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي .

وأردفت: دا راجل ربنا ادالو حب العربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة وأنا مقدرش أسقط على محمد لأن عندي نفس الشغف دا .. ازاي أهاجمه.