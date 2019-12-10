تراند اليوم : في ذكرى وفاته .. نشطاء يعيدون نشر الطريقة المأساوية التي مات بها الفنان غريب محمود

حلت اليوم ذكرى وفاة الفنان المصري الكوميدي غريب محمود الذي توفي عام 2006 .

واشتهر "محمود" بأداء العديد من الأدوار الكوميدية ، كما حصل على لقب "أبو العريف" حيث أدى دورا بهذا الاسم والتصق به لفترة.

وشارك محمود في العديد من الأفلام الناجحة مثل "بخيت وعديلة" و "بوحة" و "على جنب يا أسطى.

لكن وفاة "غريب محمود" كانت مأساوية لأقصى درجة حيث كان يؤدي دورًا في مسرحية "حمام مغربي" ، وأثناء الدور سقط على الأرض فجأة ليساعده زملاؤه على النهوض ، لكنه سقط مرة ثانية وتوفي بعدها في الحال.

وللفنان غريب محمد ابن يعمل في المجال الفني المصري وهو الفنان "محمود غريب" الذي قام بعدد من الأدوار الكوميدية في السنوات الأخيرة.

