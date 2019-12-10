تراند اليوم : فيديو| بعد مهاجمتها "إلهام شاهين".. إعلامية كويتية: طلاق "شيرين" قريبًا

بعد أن هاجمت الممثلة إلهام شاهين، بسبب ملابسها، عادت إعلامية كويتية لتثير الجدل، لكن هذه المرة بمهاجمتها المطربة شيرين عبدالوهاب، إثر مهاجمتها لـ "العوانس" خلال الحفل الذي أحيته مؤخرًا بالرياض.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في سياق تعليقاتها على تصريحات شيرين التي فجرت الغضب في السعودية، إنها لا تتناسب مع حجم موهبتها، معتبرة أنها هي من تتحمل مسئولية الهجوم عليها، وليست ضحية .

وتوقعت العيدان انفصال شيرين عن زوجها الثاني الموسيقي حسام حبيب، قائلة: "خلال سنتين سيتركك حسام حبيب.. ليس كل زيجة فنية تستمر".

كانت شيرين قالت خلال حفل بالسعودية مؤخرًا: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة .. طب الرجالة دول عسل وسكر .. مش عارفة ايه مزعلهم .. أكيد دول شوية عوانس".

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة بين السعوديين. وردت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى عبر حسابها بـ"تويتر": شيرين تنعت بنات وطني بالعوانس على أرضهم". وأضافت: أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية وأعتبره نوعا من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين.



