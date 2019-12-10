تراند اليوم : وفاة صاحب كلمة السر في نجاح فيلم "شمس الزناتي" .. والجنازة تخرج من الكنيسة بالقاهرة

لا أحد في مصر والوطن العربي يستطيع نسيان النجاح الأسطوري الذي حققه فيلم "شمس الزناتي" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام.

لكن كان هناك نجم آخر خلف الكواليس وهو المخرج "سمير سيف" الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وبدأت شهرة "سيف" في منتصف السبيعينات بعد قيامه بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" الذي أداه الفنان نور الشريف وحقق نجاحا كبيرا.

بعد ذلك أخرج "سيف" العديد من الأفلام الناجحة ، مثل "الراقصة والسياسي" و "معالي الوزير" وغيرها من الأعمال الناجحة.

وتقام جنازة الراحل اليوم الثلاثاء في تمام الثانية ظهرا بكنيسة السيدة العذارء بأرض الجولف .

