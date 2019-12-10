نشر الإعلامي المصري شريف مدكور، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فيديو لايف كشف من خلاله عن تطورات حالته الصحية.
وأعلن شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم قائلا :”تسبب الفيروس في ارتفاع درجة حرارتي تصل إلى 39 لمدة شهر، نظرا لقلة مناعتي نتيجة العلاج الكيماوي المكثف”.
وتابع مدكور قائلا: توجهت لمستشفى دار الشفاء، وتم نقل كيسين دم نظرا لضعف مناعة جسمي وحتى يقوى للقضاء على هذا الفيروس.
وطمأن شريف مرضى السرطان قائلا: “مش عايزكم تقلقوا الفيروس ليس له علاقة بمرض السرطان ده بس إهمال مني”.
ونصح شريف مرضى السرطان بعدم السلام على أحد أو الخروج بدون كمامة على الأنف والفم نظرا لضعف مناعة من يتعاطى جلسات الكيماوي قائلا: “أنا خلاص قررت مش حسلم على حد تاني وهرتدي كمامة على أنفي”.
يذكر أن الإعلامي شريف مدكور خضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم السرطاني وجزءا من القولون، ويخضع حاليا لجلسات الكيماوي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال علاجه من السرطان.. الإعلامي شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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