بالفيديو: بكاء شيلاء سبت احتفالاً بفوز البحرين في نهائي خليجي 24

احتفلت شيلاء سبت بفوز منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، وذلك فور نهاية المباراة التي شهدت تألق اللاعب محمد الروميحي صاحب هدف الفوز.

وكشفت النجمة البحرينية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” عن دعمها للاعبي منتخب بلادها باستخدام ملصق خاص للاعبين ومعه عبارة “قلوبنا معاكم”، ثم نشرت بثاً حياً فور نهاية اللقاء وظهرت من خلاله وهي تحتفل مع مجموعة من صديقاتها اللاتي كانت تشاهد معهن اللقاء، حيث انهالت دموعها بتلقائية.

وظلت شيلاء سبت تردد: “والله أحبكم.. والله مو مصدقة والله العظيم.. يا حبي ليكم.. أحبكم والله”، وذلك لأن عدد كبير من صديقاتها السعوديات بادرن بالاحتفال بفوز البحرين إظهاراً لروحهن الرياضية العالمية، ومؤكدين أنه لن تحدث خلافات أو عصبية بسبب نتيجة مباراة لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن شيلاء سبت اعترفت مؤخراً من خلال برنامج “ع السيف” أنها سريعة الانفعال وتبكي بسرعة كلما تأثرت بأي موقف.