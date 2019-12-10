فن ومشاهير

موعد صلاة القداس على المخرج الراحل سمير سيف

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 تقام، اليوم الثلاثاء، صلاة القداس على جثمان المخرج سمير سيف، بكنيسة مريم بأرض الجولف، في الثانية ظهرًا، وسيكون العزاء غدًا الأربعاء، بكنيسة

مارمرقس في مصر الجديدة، في السادسة مساءً.

 

 توفي المخرج سمير سيف، عصر أمس الإثنين، بعد صراع

مع المرض في مستشفى السلام بالمهندسين في الجيزة، وللمخرج الراحل العديد من الأفلام والأعمال الدرامية أبرزها  "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي، البشاير، وأوان الورد، والسندريلا، وبالشمع الأحمر، وابن موت".
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