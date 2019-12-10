شاهد.. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر

احتفل محرك البحث العالمى جوجل، بذكرى ميلاد الـ 98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر.
وتعد عفيفة اسكندر من أشهر مطربي الوطن العربي والعراق، والتي ولدت في عام 1921 بمدينة الموصل العراقية، وهي من أب عراقى وأم يونانية، وقضت فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 .
دعمتها والدتها في بداية مسيرتها الفنية، وكانت دائمًا تقدم لهاالنص وأخبرتها أن الغرور هو مقبرة الفنانين.
وعن حياتها الشخصية تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك.
كما لقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربى الموسيقى كونها أجيدت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف منالآت الموسيقية أبرزها "ماريكا دمترى".
سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة (بديعة مصابني) في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات، وكذلك عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وكانت أبرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم (يوم سعيد) مع الفنان الراحل الكبير محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وغنت فيه لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين.
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