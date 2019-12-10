سيرين عبد النور تبارك لتيم حسن على مسلسله "العميد"

وشاركت مقطع فيديو من برومو المسلسل وعلقت عليه قائله: "‏شخصية جديدة بنجاح جديد إنشاء الله مبروك أبو ورد كل التوفيق يا رب ‎شاهد العميد".

يذكر أن مسلسل "العميد"، سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني والمسلسل من كتابه وإخراج باسم السلكا وفكره "kingset" وإنتاج "kingset dkl "production وسوف يعرض أولا علي موقع "شاهد" ثم علي شاشه قناه ا"م بي سي".

تعاون سيرين عبد النور وتيم حسن في الهيبة

جدير بالذكر أن الفنان تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور قد تشاركا في الموسم الرمضاني بمسلسل "الهيبة الجزء الثالث" وهو درامي سوري لبناني.

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أحداث الجزء الثالث

في هذا الجزء يقع جبل تيم حسن في حب الإعلامية نور رحمة" سيرين عبد النور" ، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، ويعلن زواجه منها، والتصدي لخطيبها السابق رجل الأعمال، والنفوذ.

والمسلسل من بطوله تيم حسن ،سيرين عبد النور،منى واصف،أويس مخللاتي، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني،ختام اللحام، خالد السيد،ناظم عيسى،ليلى قمري، ولاء عزام، ربيع الحاج.

مشاركه سيرين عبد النور في مسلسل الديفا

يشار أن سيرين عبد النور، تستعد لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الديفا"، الذي تدور أحداثه حول برنامج مكتشف المواهب، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة المصرية بوسي، ومقرر عرض المسلسل على الموقع الإلكتروني "شاهد نت"، وتكون المسلسل من عشر حلقات فقط.