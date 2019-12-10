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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شيريهان تشارك جمهورها إحتفالها بعيد ميلادها الـ 55 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
شاركت النجمة المصرية، شريهان عبر حسابها على إنستغرام، جمهورها احتفالاتها بعيد ميلادها الـ 55، بنشر لقطات من الحفل.
ونشرت الفنانة شريهان عدة صور أمام كعكة عيد ميلادها، التي دون عليها أسمها باللون الذهبي، مع وضع تاج عليها.
وكانت الفنانة وجهت رسالة مؤثرة، للتعبير عن شكرها لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر.. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي.. قلبي بيشكركم جميعا.. شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي.. حبكم حياة".
وعبَّر متابعوها عن حبهم لها، وجاءت من ضمن التعليقات: "بنحبك يا أجمل قلب، الدنيا كلها بتحبك يا شيري انتي جزء من حياتنا".
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