جوجل يحتفل بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

إحتفل محرك البحث العالمى "جوجل" بالذكر السنوية الـ98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر.



ونشر جوجل صورة للمطربة عفيفة على واجهة الموقع، كما جرت العادة خلال إحتفاله برموز الفن والثقافة في العالم .

والراحلة العراقية عفيفة إسكندر ولدت عام 1921 فى مدينة الموصل العراقية من أب عراقى وأم يونانية، وقضت فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 .

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لقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربى الموسيقى كونها أجيدت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف من الآت الموسيقية أبرزها "ماريكا دمترى".

كانت والدتها هى أول من نصحها ودعمها فى مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.

تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك.