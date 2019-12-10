عزيزة جلال تعود للغناء في "شتاء طنطورة" بعد غياب 34 عاما

قررت الفنانة المعتزلة عزيزة جلال العودة للغناء بعد غياب نحو 34 عاما عن الساحة الفنية، وذلك في 26 ديسمبر الجاري خلال مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، الذي يقام بين 19 ديسمبر الجاري و7 مارس 2020.



وكانت عزيزة جلال أطلت على الجمهور، في مايو الماضي، عبر برنامج "اللقاء من الصفر"، وهو برنامج وثائقي يقدمه الإعلامي مفيد النويصر، ويعرض على MBC في رمضان، حيث يقدم من خلاله قصة حياة سعوديين استطاعوا تغيير واقعهم وبدأوا مسيرة كفاحهم.

وقالت عزيزة جلال، خلال البرنامج، إنها بعد ولادتها بشهرين أصيبت بحمى شديدة سببت لها "انحرافا في الرؤية "استجماتيزم"، ما أثر سلبيا عليها في طفولتها، مشيرة إلى أن الأطباء نصحوها بارتداء نظارة وهي طفلة، وكان الأطفال يعايرونها، الأمر الذي أثر على نفسيتها.





وتحدثت عزيزة عن ظروف اعتزالها للفن، بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل عن طريق الصدفة أثناء قضاء عطلة الصيف.

وأضافت خلال اللقاء أن النجاح الذي حققته في الإمارات قدمها بقوة لتغني في مصر، حيث كانت أول أغنية قدمتها هي أغنية "نتقابل سوا" مع سيد مكاوي التي حققت ضجة كبيرة، موضحة أن الملحن محمد الموجي والشاعر عبدالوهاب محمد تبنياها فنيا وقدماها بشكل جيد للجمهور في مصر، حيث قدمت معهما أغنية "الحب لعبة" وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".

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وغنت عزيزة جلال خلال اللقاء أغنية "مستنياك" التي كانت السبب في شهرتها، وكانت المفاجأة أنه على الرغم من مرور قرابة 34 عاما على اعتزالها فإن صوتها لم يتغير ولم يتأثر بالزمن.

وعزيزة جلال ولدت وترعرعت بمدينة مكناس المغربية، حيث درست المقامات الموسيقية وقواعد الصولفيج، ثم شاركت في مسابقات البرنامج الغنائي "مواهب" وأدت أغنيات أسمهان، ونالت إعجاب الأساتذة في البرنامج، لتؤدي بعدها أغنيات وطنية عدة في مناسبات عيد الجلوس "عيد العرش" في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

الإمارات كانت أول محطة لعزيزة جلال الفنانة، حيث ظهرت في تلفزيون أبوظبي وعمرها لم يتعد العشرين عاما حينها، وقدمت 3 أغنيات للمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم هي "سيدي يا سيد ساداتي" و"غزيل فله" و"يا شوق"، ثم سافرت بعدها إلى القاهرة ومنها كانت انطلاقتها الفنية الحقيقية.

وتعيش جلال حاليا في مدينة جدة السعودية مع أولادها بعد وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي.