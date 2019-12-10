نجوم الفن يودعون سمير سيف: العبقري الفيلسوف المحترم

خيم الحزن على صفحات نجوم الفن العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة المخرج السينمائي الكبير سمير سيف، وتسابق النجوم إلى نعي الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشف النجم كريم عبد العزيز عن علاقته بالمخرج سمير سيف، فكتب على حسابه الخاص بموقع "انستقرام": "مع السلامة يا أستاذ، أول مخرج وقفت قصاد كاميرته، عندما كنت في الرابعة من عمري في فيلم المشبوة، ويشاء القدر أيضا أن يكون أستاذي ومعلمي في معهد السينما قسم إخراج، السينما حقيقي فقدت مخرج كبير جدأ، قدم للناس أعظم أفلام.. وداعا يا أستاذ".





ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة المخرج سمير سيف، وكتبت على "انستقرام" أيضا: "رحمة الله على أستاذي وصديقي، الشخصية العظيمة المحترمة، أول من وثق في موهبتي الفنية ومنحني أول بطولة في حياتي، لن أنساك أبدا، وربنا يجعل مثواك الجنة يا صاحب الخلق الراقي".

ونعى الفنان هاني رمزي المخرج المصري الراحل، واصفا إياه بأنه "أحد عظماء صناعة السينما المصرية"، مؤكدا أن سمير سيف كان "أول من اكتشف موهبتي".

أما النجمة منة شلبي فطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة وبالصبر لأهله.

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري: "وداعا المخرج صاحب الأخلاق سمير سيف، المبدع الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم الأفلام، وحمل عبء الدورات الأخيرة من عمر المهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار ".

ونشر المخرج رامي إمام صورة والده عادل والفنانة الراحلة سعاد حسني في مشهد من فيلم "المشبوه"، وبجوارها صورة المخرج الراحل وكتب عليها: "وداعا صانع أحب وأقرب أفلام والدي إلى قلبي".

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ووصف رامي المخرج سمير سيف بأنه "الموسوعة والعبقري والمدرسة والمتنوع والمتميز والفيلسوف والدكتور والأستاذ".

كما نعته الفنانة نيللي كريم واصفة إياه بالمخرج "المبدع المحترم الأستاذ الدكتور".

وعبرت الفنان اللبنانية كارمن لبوس عن حزنها، وكتبت تغريدة على حسابها الخاص بموقع "تويتر" تطرقت فيها إلى بعض من الخصال الشخصية للمخرج الراحل، فوصفته بأنه "المخرج المتواضع"، والذي "كانت الابتسامة لا تفارق وجهه".





أما الإعلامية وفاء الكيلاني فكتبت على "تويتر": "في ذمة الله المخرج الكبير الأستاذ سمير سيف.. رحل الجسد ويبقى اسمه وفنه جزءا من الذاكرة السينمائية الخالدة".

ولد سمير سيف فى 23 أكتوبر عام 1947، وكان تلميذا متفوقا، التحق بمعهد السينما وتخرج بتقدير إمتياز عام 1969، فتم تعيينه معيدا بمعهد السينما في أكاديمية الفنون المصرية.

وتولى إخراج عشرات الأفلام، كان الأبرز منها "دائرة الانتقام" مع الفنان نور الشريف، "معالي الوزير" بطولة أحمد زكي، وأفلام "المشبوه" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" مع النجم عادل إمام.

وقد رحل سمير سيف، الاثنين، عن عمر ناهز الـ72 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.