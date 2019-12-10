هند البلوشي تحسمُ حقيقة زواجها للمرّة الرابعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل حول حقيقة زواجها، مشيرةً إلى أنها السبب وراء انتشار هذه الشائعة لأنها لم تنفِ بشكل قطعي الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع بعد انتشار صور لها بفستان الزفاف.

وأضافت البلوشي في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الصور خاصة بإحدى مشاهد مسلسلها الجديد "هي وبناتها"، مشيرةً إلى أن هناك بعض صديقاتها قدمنَ لها التهنئة عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل الأغلبية تُصدّق خبر زواجها.

وحول سبب عدم عرض حلقتها مع الفنان المصري رامز جلال ببرنامج المقالب، أوضحت أنها أصيبت بانهيار عصبي شديد وطلبوا لها سيارة الإسعاف وهو ما أفقدها السيطرة على نفسها، مما دفعها للتلفظ بألفاظ غير لائقة لذلك طلبت منه عدم عرضها.

وقالت إن رامز احترم رفضها لعرض الحلقة وبالفعل تم استبعادها، مضيفةً: "لكن الآن أنا موافقة على عرض الحلقة لكن بشرط أن يتم عمل مونتاج لها وحذف كافة الألفاظ غير اللائقة"، مشيرة إلى أن هذه الحلقة إذا تم تسربيها ستكون تريند.

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ووجّهت البلوشي رسالةً إلى الفنانة الكويتية حياة الفهد، قائلةً :"أم سوزان الغالية إذا كان في عتب علي قولي إنتي تمونين علي وإذا كان في زعل أجيلك لعندك وأبوس راسك، يمكن وصلني كلام إنها حاطة عليا اكس اله العالم ليش.. لكن شي مباشر عين بعين وصوت ما حصل نهائيا.. وليا الشرف بعد 15 سنة إني أقف أمام أم سوزان وأتمنى وأنتظر هاللحظة".

وكانت قد اعتادت الفنانة الكويتية هند البلوشي، على إثارة الجدل مؤخرًا، خاصةً خلال الـ 3 زيجات السابقة، وهي الآن في عمر الـ34 عامًا، وكان آخرها مواطنها الفنان مشاري العوضي، والتي انتهت علاقتهما أغسطس العام الماضي، حتى ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لـ"هند" ارتدت فيه فستان زفاف، دون توضيح إذا ما كان زيجةً رابعةً أم أنه عمل فني جديد.

بعضُ الأصوات ردّدت كلمات مثيرة للحيرة داخل الفيديو، مع حضور عدد من الشخصيات، وكانت أبرز الجمل المُحيرة التي قيلت: "عرفتوا المفاجأة ألف مبروك"، وتحدّث آخر قائلاً: "هند البلوشي اتزوجت"، وبعدها ظهرت هند البلوشي وهي تتغزّل في الممثل العراقي بلال الشامي الذي ظهر وهو يبادلها نفس الأمر، ومزحت في آخر الفيديو قائلةً: "ويتمم علينا الزواج".

وكانت هند البلوشي قد تزوّجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوّجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي، وأنجبت ابنتهما الأولى "عبير" في يناير عام 2013، وفي نهاية العام نفسه أنجبت ابنهما "جاسم"، لكن في شهر أغسطس عام 2018 أعلن العوضي طلاقه من البلوشي.