درة تشارك في المهرجان الدولي للسينما بتونس

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات، إنستجرام .
وكانت الصورة من المهرجان الدولي للسينما في توزر التونسية، حيث ظهرت بإطلالة براقة باللونين الاحمر والأزرق.
ويتضمن برنامج المهرجان عروضًا لـ 37 فيلمًا بين الطويل والقصير والوثائقي في المسابقة الرسمية وخارج المسابقة، إضافة إلى عروض مجانية في الساحات العامة بالمدينة الأفلام موجهة للشباب وللأطفال.
كما ينظم على هامش المهرجان، الذي يهدف إلى الترويج لجهة الجريد سياحيًا وثقافيًا والمساهمة في إيجاد حركة اقتصادية في الجهة، ودورات تدريبية وورش تحت إشراف أساتذة مختصين في مجال السينما وريادة الأعمال السينمائية .
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