سلوى خطاب تكشف تأثرها نفسيًا بسبب فيلم "عفاريت الأسفلت"

القاهرة - سعيد البحيري
قالت الفنانة سلوى خطاب، إن دراستها للتمثيل في معهد الفنون المسرحية، مع الخبرة والموهبة جلعها تتقن بشكل كبير الأدوار التي تُقدمها، موضحة أن دراستها بالمعهد جلعتها تتقمص الشخصيات، مع مذاكرة الشخصية بشكل جيد.
وأضافت "خطاب"، خلال حوارها في برنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، على قناة "النهار": "الفن ليس مطلوبا منه أن يُعالج مشكلة معينة في المجتمع أو تقمص أي شخصية
، لكن الفن اتعمل علشان أي حد يحسه بطريقته، كل شخص يستمتع به من وجهة نظره، أنا بأدي أي شخصية بكون حباها وحساها ومؤمنة بيها وبأفكارها".
وأشارت إلى أنها تأثرت بشكل كبير بدورها في فيلم "عفاريت الأسفلت" وتأثرت نفسيا بهذا الدور لأنها بذلت مجهودا ذهنيا وعصبيا كبيرا حتى شعرت بضغط كبير، موضحة أن الجميع في هذا الفيلم أدى دوره على أكمل وجه والأجواء الموجودة جعلت الممثلين يتقنوا دورهم ويبدعوا فيه.
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