شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى "ديلر" فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة ريم مصطفى، تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، غدا الاربعاء، حيث صورت 4 أيام من مشاهد دورها في الفيلم الذى يسجل ثالث تجاربها السينمائية بعد فيلم "مش رايحين فى داهية" اخراج أحمد صالح، و"ولاد رزق" مع المخرج طارق العريان والذى شاركت فيه بظهور خاص خلال 4 مشاهد فقط.



ريم مصطفى

Advertisements

وتجسد ريم مصطفى فى الفيلم الذى يخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، دورمختلف تماماً عليها اذ تجسد شخصية ديلرمخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا ويحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.

وفى سياق متصل فاربت ريم على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، اذ يتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائياً وانتظار عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث تدورأحداث العمل فى 7 حلقات مقرر تقديمه على أكثرمن موسم ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.