شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات الموسم الـ 12 لـ Doctor Who يوم 1 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي لـ مسلسل Doctor Who، عن أول فيديو ترويجى للموسم الـ 12 من العمل، والذى من المقرر بدء عرضه على شاشة مع بداية السنة الجديد، 1 يناير 2020.

ومن المقررأن تعرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد على جزئين، تحت اسم "Spyfall"، وسيعرض على شبكة BBC.

المسلسل من بطولة مات سميث، ديفيد تينانت، بيتر كابالدي، جينا كولمان، نيكولاس بريجز، كارين جيلان، بيلي بايبر، بول كاسي، آرثر درفيل، ومن تأليف وإنتاج سيدني نيومان.

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مسلسل Doctor Who تدور قصته حول طبيب Gallifrey الذى يسافرعبر الزمان والمكان في سفينته TARDIS وهى اختصار لـ Time وRelative Dimension In Space مع العديد من أصحابه.

وكانت قد قررت شبكة قنوات BBC التلفزيونية، تجديد مسلسل الخيال العلمى Doctor Who لموسم ثانى عشر بعد نجاحه المعتاد فى المواسم الماضية، على أن يعرض العام المقبل ضمن الخطة الجديد للشبكة.

كما أعلنت الشبكة، أن يكون الممثل Jodie Whittaker هو بطل الموسم الجديد صاحب الشخصية الرئيسية فى العمل الدرامى، بجوارمات سميث، ديفيد تينانت، بيتر كابالدي، جينا كولمان، نيكولاس بريجز، كارين جيلان، بيلي بايبر، بول كاسي، آرثر درفيل، ومن تأليف وإنتاج سيدني نيومان.