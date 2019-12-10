شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومصطفى خاطر يبدآن تصوير "وصل أمانة" منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجمان على ربيع ومصطفى خاطرتصوير مسلسل "وصل أمانة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتزالتونى وإنتاج شركة سينرجى، منتصف شهريناير المقبل، حيث يعتبر المسلسل هوالظهورالدرامي الأول لنجمعي مسرح مصر معا، علي أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

علي جانب آخر ينشغل النجمين علي ربيع ومصطفي خاطر حالياً بتصوير أعمال سينمائية حيث يبدأ علي ربيع تصوير مشاهده في فيلم "الخطة العامية" هذا الأسبوع، بينما يصور مصطفي خاطر مشاهده في فيلم "اشباح اوروبا" بجورجيا مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى، إضافة إلى ارتباطه بفيلمين آخرين وهما "العارف" مع أحمد عز و"الصندوق الاسود" مع منى زكى.

وقدم مصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس لمياء كرم وضيوف الشرف أحمد فهمى وجيهان خليل ومحمد على رزق.

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أما على ربيع فقدم فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.