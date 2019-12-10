أحمد فهمي عن فيلم لص بغداد: "شفت منه جزء في المونتاج".. ومحمد إمام يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي أبطال فيلم "لص بغداد"، بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم.

ونشر فهمي البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " مبروك اخواتى، فيلم شفت منة جزء فى المونتاج حاجة جامدة جدًا و جديدة خالص، هيكسر الدنيا انشاء الله ".

وعلق الفنان محمد إمام بطل الفيلم على فهمي،: "روح قلب أخوك".

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وتدور أحداثه حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد العوضي، والفنان محمد عبدالرحمن.